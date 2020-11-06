شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يشعل مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت دار أوبرا دمنهور مساء اليوم، المطرب أحمد سعد فى سهرة فنية رائعة، وذلك خلال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وقدم أحمد سعد باقة مميزة من الأغانى العربية التى اشتهر بها ومنها أغنيته الجديدة "بصرة" والتى تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

كما قدمت فرقة أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار أشهر الأغانى التراثية شدا بها نجوم الفرقة محمد الخولي وياسر سعيد ومصطفى سعد وأمير الرفاعي وولاء طلبة وصولو الكمان وليد سلامة.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية بدأت فعالياته بدار أوبرا دمنهور بحفل كلثوميات، ومن المقرر قيام الفنان محمد الحلو بإحياء حفل فنى غدا الجمعة لتقديم باقة من الأغانى التى اشتهر بها خلال مشواره الفنى كما يشارك فى الحفل نفسه عازف الكمان الشهير جهاد عقل والمطربين نهاد فتحى وأشرف وليد.

وتختتم فعاليات المهرجان بأوبرا دمنهور بحفل فنى يوم الثلاثاء المقبل تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى بمشاركة نخبة من نجوم الأوبرا المصرية.

أوبرا دمنهور

جانب من الحفل

الحضور الحضور

المطرب احمد سعد

احمد سعد

أحمد سعد يشعل مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور