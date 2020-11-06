شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يحيى الليلة الثالثة من مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مساء اليوم الخميس، حفل فنى على مسرح دار أوبرا الاسكندرية للفنان الكبير محمد الحلو بمصاحبة فرقة الحفنى للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هشام نبوى، شدا خلالها بباقة من روائع التراث بالاضافة الى أغانيه منها الفن..لأ مش انا اللى ابكى..ليالى الحلمية..زيزينيا..ولا كنت يوم انكسر..يا حبيبى..عراف

وبالفاصل الأول من الحفل قدم نجوم الاوبرا الفنان حسام حسنى والفنانة صابرين النجيلى باقة من أغانى زمن الفن الجميل منها على حسب وداد.. طاير يا هوى.. هوا يا هوا..اسمعونى ثم التقى جمهور الاسكندرية مع فاصل متميز على آلة الكمان للفنان اللبنانى جهاد عقل، حيث قدم باقة متميزة من الالحان بأنامله الذهبية على آلة الكمان والتى لاقت إعجاب وإستحسان الجمهور واستقبلوها بالتصفيق الحار.

ومن المقرر أن تنظم أوبرا الإسكندرية غدا الجمعة، حفلا فنيا كبيرا للفنان أحمد سعد فى رابع ليالى المهرجان بأوبرا الإسكندرية بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ونجوم الفرقة.

وأكدت دار أوبرا الإسكندرية، على أن الحفلات تقام وفق إجراءات احترازية مشددة من خلال استخدام بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة والحرص على دخول الجمهور بكافة التدابير الوقائية اللازمة، لاستقبال حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29، والذى يتضمن 7 حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربى، وهم الفنان مدحت صالح، الفنان على الحجار، الفنان محمد الحلو، الفنانة نادية مصطفى، الفنان أحمد ابراهيم، عازف الكمان جهاد عقل، الفنان أحمد سعد، بالإضافة الى نجوم دار الأوبرا المصرية.



جانب من الحفل



جانب من فقرات الحفل



فريق أوبرا الإسكندرية



محمد الحلو