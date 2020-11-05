وفاة ممثل بوليوود فراز خان بعد صراع طويل مع المرض

رنا صلاح الدين - بعد معركة من أجل الحياة قرابة شهر، توفي الممثل الهندي فراز خان في أثناء تلقيه العلاج في مستشفى في بنغالورو يوم الثلاثاء. في أثناء خضوعه للعلاج من اضطراب عصبي في وحدة العناية المركزة. بحسب تقارير متداولة.

وكتب موقع "تايمز أوف إنديا"، أن الممثل الراحل عن عمر 50 عامًا. كان يحتاج إلى أموال لعلاج التهاب الدماغ والالتهاب الرئوي التنفسي والإنتان مع الصدمة الإنتانية.

وقال شقيق خان، "فتح عينيه في نحو الساعة 9 مساءً، ورآنا جميعًا وعاد إلى النوم، ولم يستيقظ مرة أخرى". وأضاف أن شقيقه استجاب للعلاج في البداية، لكن ضعف المناعة أدى إلى تدهور حالته في نهاية المطاف. مضيفًا أن خان دفن في نفس قبر والدهما الممثل الشهير يوسف خان الملقب بزيبيسكو.

فراز خان هو نجل الفنان السابق يوسف خان نجم "عمار أكبر أنتوني". لعب فراز دور البطولة في فيلم راني مخرجي فيلم Mehndi عام 1998. قدم فراز أيضًا أفلام مثل فارب (1996)، وبريثفي (1997)، وديل ني فير ياد كيا (2001)، ودولهان بانو مين تيري (1999)، وتشاند بوج جايا (2005) من بين آخرين.