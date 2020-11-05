ترافيس سكوت يحذف حسابه بإنستجرام "للتركيز على العائلة"

رنا صلاح الدين - لم يحذف مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب تعليقات تصيد استهدفته، حسبما علم مصدر

وفقًا لـ Page Six، أكد مصدر أن مغني الراب البالغ من العمر 29 عامًا قد أوقف مؤقتًا حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لأنه يريد " التركيز على عائلته "، وبشكل خاص ابنته ستورمي البالغة من العمر عامين من عارضة الأزياء كايلي جينر.

وقال المصدر: " لا علاقة لحذف سكوت لحسابه لما ارتداه من أزياء في عيد الهالوين. إنه يركز على عائلته ورفاهيتهم ويريد التأثير على معجبيه ليفعلوا الشيء نفسه بدلًا من الانغماس في وسائل التواصل الاجتماعي ".

وأضاف المصدر أنه من "المهم" لمغني " Sicko Mode " الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي خاصة خلال " مثل هذا الوقت الحرج في العالم الآن ". كما تكهن المعجبون بأن سكوت قد خرج من مواقع التواصل بعد أن ارتدى نسخة بنية من زي باتمان، مما أدى إلى وصفه بالبرغوث والصرصور في مقارنات سلبية عبر الإنترنت.