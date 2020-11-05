جوهار خان تعلن نبأ خطوبتها رسميًا

رنا صلاح الدين - أخيرًا أعلنت نجمة "بيج بوس" والممثلة الهندية جوهار خان خطوبتها على صديقها زيد دربار، بشكل رسمي! وذلك بعد شهورًا من التكهنات التي دارت حول علاقتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد الثنائي أنهما في الواقع يتواعدان.

انتقل كل من جوهار وزيد إلى حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام لمشاركة صورة يظهر فيها الخطيب وهو يتقدم إلى خان بطلب الخطوبة.

وكان الثنائي يتبادلان نظرات السعادة إلى بعضهم البعض ويمكن رؤية جوهار وهي تحمل بالونًا على شكل قلب مكتوب عليه كلمة "نعم".

زيد هو ابن الملحن إسماعيل دربار، ويعمل مصمم رقصات ومؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت الشائعات منتشرة منذ أن نشرت جوهار سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو على انستجرام لتكشف تلك العلاقة.

في وقت سابق، نفت جوهر خان التقارير التي تشير إلى أنها قد ستتزوج من زيد دربار في نوفمبر. وقالت لوكالة الأنباء اييانس "هذه مجرد شائعات. إذا كان هناك أي شيء فسأعلمكم جميعا به".