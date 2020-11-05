ضبط الممثلة الهندية بونام باندي واحتجازها بسبب فيديو بذيء.

رنا صلاح الدين - اعتقلت الشرطة الهندية يوم الخميس الممثلة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي بونام باندي بتهمة التعدي على ممتلكات حكومية وتصوير مقطع فيديو فاحش. كما تم إيقاف اثنين من رجال الشرطة بعد أن اتهم عدد من مواطني بلدة كاناكونا في منطقة جنوب جوا بإساءة استخدام الآلات الحكومية.

وقال مسؤول إن بونام، التي كانت تقيم في فندق خمس نجوم في شمال جوا، حيث اعتقلها فريق من الشرطة بعد الظهر. وقال مدير الشرطة لوكالة PTI: "تم اعتقال الممثلة للاستجواب".

وذكرت التقارير أن السلطات حررت قضية ضدها يوم الأربعاء، بتهمة الفحش في أثناء تصوير فيديو في بلدة كاناكونا، بعد شكوى من إدارة الموارد المائية بالولاية. كما دعا العديد من السكان يوم الخميس إلى إغلاق البلدة مطالبين باتخاذ إجراءات ضد مسؤولي الشرطة الذين يُزعم أنهم وفروا الحماية للممثلة وأفراد الطاقم في أثناء التصوير.

كانت بونام في غوا لقضاء شهر العسل برفقة زوجها سام بومباي. وتزوج بونام وسام في سبتمبر، وبعد فترة وجيزة قدمت بونام بلاغًا ضده بسبب الإساءة الجسدية لها في شهر العسل.