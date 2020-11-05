"ما وراء الطبيعة" في موقف محرج.. خطأ هندسي بأولى حلقاته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية بعد أن كشف عدد من متابعي مسلسل "ما وراء الطبيعة" عن "خطأ هندسي" في أولى حلقاته.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل منشورا خاصا بمهندس شاب يدعى هاني عمارة، قال فيه: "غلطة هندسية في المسلسل المفروض الأحداث سنة 1969 وظاهر في العمارة مواسير صرف (PVC)، والمواسير دي نوع حديث ما كانتش موجودة وقتها كانوا بيستخدموا المواسير الزهر ودي كانت أقطارها أكبر ولونها أخضر أو بني".



وأضاف: "تاني حاجة دي مواسير قطرها صغير فغالباً دي صرف أجهزة تكييف ودي برضه ما كانتش موجودة وقتها، أنا عارف أن دي غلطة تفوت على ناس كتير بس أنا كمهندس معماري ما بأعرفش أفوتها".





ومسلسل "ما وراء الطبيعة" أول عمل مصري من إنتاج "نتفليكس"، وهو مقتبس من سلسلة روايات للكاتب المصري أحمد خالد توفيق عن طبيب تصبح كل قناعاته العلمية فجأة محل تساؤل.

ويأتي هذا المسلسل من بطولة أحمد أمين، الذي يؤدي شخصية دكتور رفعت إسماعيل الشهيرة في سلسلة "ما وراء الطبيعة".

المسلسل من إنتاج محمد حفظي وإخراج عمرو سلامة وتأليف أحمد خالد توفيق وبطولة أحمد أمين ورزان جمال وآية سماحة.

وتأتي كل حلقة من المسلسل تحت عنوان خاص، وتم الكشف عن أسماء 6 حلقات وهي "أسطورة البيت، وأسطورة لعنة الفراعنة، وأسطورة الجاثوم، وأسطورة النداهة، وأسطورة حارس الكهف".