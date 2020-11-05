ترجمة خاطئة لتغريدة نانسي عجرم تضعها في ورطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقع خيار "ترجمة التغريدة" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في ورطة، لا ذنب لها فيها.

"الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تعاشره مدى الحياة.. نهاركم سعيد"، تغريدة صباحيّة تحمل قيمة جميلة تحض على التسامح والصفح كتبتها الفنانة اللبنانية، لكن بالنقر على خيار Translate Tweet (ترجمة التغريدة) فإنَّ المعنى سيختلف تماماً.



خدمة الترجمة التي يُقدِّمها محرك البحث الشهير على "تويتر" وقعت في خطأ كبير إذ ترجمت كلمة "معاشرة" التي تعني المصاحبة والاختلاط إلى كلمة تحمل معنى جنسياً.





وتفاعل متابعو حساب الفنانة نانسي عجرم مع التغريدة بتعليقات ساخرة من الترجمة التي تمنح غير المتحدثين بالعربية معنى مغايراً تماماً لما قصدته الفنانة اللبنانية، ونصحها أحد روّاد الموقع بمراجعة الترجمة قبل نشر التغريدات.



