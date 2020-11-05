شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يعلن تعافيه من فيروس كورونا بعد فترة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب والملحن هيثم نبيل، عن تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد – 19"، بعد فترة إصابة بالفيروس اقتربت من الشهر، مؤكدًا أنه مر بفترة عصيبة، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: "الحمد لله.. بعد فترة صعبة بفضل الله وبدعواتكوا negative كورونا.. تعافيت الحمد لله.. شكرا ليكوا جميعا.. ربنا يحفظكوا جميعا".





وكان النجم هيثم نبيل، روى تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا، بعد إعلانه إصابته، موجها نصيحة لجمهوره ومتابعيه بالحرص الشديد لصعوبة التجربة، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "كمية نعم الواحد مكنش حاسس بيها.. منتهى الرعب إنك تخدم والدك وانتوا الاتنين مصابين كورونا.. ارجعوا لنفس الحرص اللى كنا فيه فى بداية الكورونا الموضوع مش سهل خالص خللوا بالكوا وربنا يحفظكوا جميعا".

وكشف هيثم، أن فيروس كورونا لم يتوقف عنده فحسب وإنما أصاب والده وزوجته، حيث اكتشف الأمر بعد خضوعهما لعمل مسحة وتحاليل طبية لمعرفة عما إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك: "والدى وزوجتى إيجابى كورونا، زيى، للأسف تجربة قاسية، لنا نسأل الله أن يخرجنا منها على خير".

وفى سياق آخر أعرب المطرب والملحن هيثم نبيل، عن سعادته بانضمامه للمشاركة فى تقديم عدد من أغانى مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر والفنان أحمد زاهر، المقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى وتحديداً فى شهر يناير، مؤكدا أنه سيكون ملحمة فنية جديدة وعمل فنى مختلف.