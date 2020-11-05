شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز: لقيت الماريمبا شبهى وحبتها من أول لمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا: "من صغرى وأنا كنت بحلم بالاكسلفون، وأول ما لعبت كنت شاطرة جدًا ولكن معرفش ليه حبيتها رغم أنى بدأت مع الدرامز بعمل دبدبة بس كده.

وأضافت نسمة خلال لقائها في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة cbc، أنا لقيت آلة الماريمبا شبهى مع أن الناس كانت بتقولى دى قدك مرتين، وماما كانت بتقولى الحاجات دى عاوزة طاقة ومجهود، ولكن من أول لمسة حبتها حب مش طبيعى ولقيتها فرصة أطلع اللى جوايا من خلالها، وبدأت أحاول أخلى الناس تحبها زيى.

نسمة عبد العزيز من أبرز أيقونات عزف آلة الماريمبا في مصر، قدمت عشرات الحفلات الموسيقية على مسارح دار الأوبرا المصرية، وشاركت كعضو أساسي في فرقة الموسيقار عمر خيرت، وانطلقت في مشوارها الموسيقى المنفرد، وتقدم وصلات عزفية معتمدة على فكرة الإيقاعات عبر آلة الماريمبا الشهيرة.



نسمة عبد العزيز تعز على الماريمبا



نسمة عبد العزيز فى ضيافة منى الشاذلى