شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تنشغل لمسلسلها الجديد "دهب" وتعود لـ" العميل صفر" بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشغل النجمة نيللى كريم حالياً بتحضيرات مسلسلها الجديد "دهب"، المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، من تأليف دكتور مدحت العدل، وإخراج هانى خليفة، والعمل انتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب ، وتعقد حالياً نيللى كريم والقائمون على المسلسل جلسات عمل مكثفة حالياً للاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، الذى تدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حيث تعود نيللى للأعمال الاجتماعية، بعد أن قدمت العام الماضى مسلسل " بـ 100 وش".

ويعد اسم "دهب" مؤقتاً لحين تغييره، عقب الانتهاء من السيناريو والحوار الذى يكتبه مدحت العدل، ويعد التعاون الأول أيضاً بين نيللى والمخرج هانى خليفة في الدراما التليفزيونية، لاسيما أن نيللى قدمت العديد من المسلسلات السنوات الماضية وحققت نجاحاً كبيراً مع مخرجين آخرين.

يشار إلى أن نيللى كريم أرجأت تصوير فيلمها الجديد "العميل صفر"مع النجم أكرم حسنى، وإخراج محمد سامى، حيث سيتم استئناف التصوير عقب عيد الفطر المقبل، نظراً لانشغال مخرج العمل محمد سامى بتحضيرات مسلسل "نسل الاغراب" بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، كما تنشغل نيللى بتصوير مسلسلها الجديد.

نيللى كريم قدمت العام الماضى مسلسل بـ 100 وش، وشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، اسلام إبراهيم، مصطفى درويش، زينب غريب، دنيا ماهر، وعدد أخر من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى .