شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يجرى البروفة الأخيرة لحفله بمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب والفنان خالد سليم، لحفله المقرر غدًا الجمعة، فى دار الأوبرا المصرية ضمن مهرجان الموسيقى العربية، ونشر سليم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، مجموعة صور من البروفة الأخيرة للحفل، الذى عقدها، اليوم الخميس، أتبعها بتعليق: "استعدادات حفلة بكرة فى دار الأوبرا المصرية للاحتفال بمهرجان الموسيقى العربية .. فى انتظاركم فى الجزء الأول من الحفل".





استمرارًا لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29 يقام 5 حفلات بالتوازى على مسارح الأوبرا، وذلك يوم الجمعة 6 نوفمبر وتبدأ جميعها فى الثامنة مساءً، فعلى مسرح النافورة يقدم النجم خالد سليم فاصلاً بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى الى جانب فقرات لكل من المطربين فرح الموجى وياسر سليمان وعازف بيانو حمادة النجار ويليه فاصلاً للنجمة ريهام عبد الحكيم.





ويقام على مسرح الجمهورية أمسية طربية بقيادة المايسترو حازم القصبجى يقدمها نجوم الأوبرا محمد شوقي، سامح منير، احمد عصام،اميرة سعيد، محمد طارق ، حسناء، وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشى ومشاركة المطربتين صابرين النجيلى ورحاب مطاوع.





وتشهد أوبرا الإسكندرية حفلا من فاصلين بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار يحييه الثانى الفنان أحمد سعد أما الأول يتغنى خلاله كل من أيمن مصطفى، مروة حمدى، محمد متولى، وائل أبو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، إلى جانب فقرة موسيقية لعازف تشيللو عماد عاشور.





أما مسرح أوبرا دمنهور يقدم الفنان الكبير محمد الحلو، فاصلاً بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام نبوى يسبقه فاصلا لكل من نهاد فتحى، أشرف وليد وعازف كمان جهاد عقل.



