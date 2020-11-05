شكرا لقرائتكم خبر عن زينب غريب تعلن إصابتها بفيروس كورونا.. وتؤكد: أى حد تعامل معايا ياخد احتياطاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة زينب غريب عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حينما أعلنت عن ذلك بكتابة: "أي حد تم التعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير"، وذلك بعدما أعلنت أن اتضح لها أن حالتها إيجابية بعد الخضوع للتحليل حول فيروس كورونا.



زينب غريب تعلن اصابتها بفيروس كورونا

من ناحية أخري تجسد الفنانة زينب غريب ضمن أحداث مسلسل "تحقيق" الذى تدور أحداثه فى 13 حلقة للعرض على منصة watch it الرقمية، شخصية صحفية ذكية عندها فضول ودقيقة في عملها، وتمر بالعديد من المواقف .

مسلسل "تحقيق" يعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس التى لا تخلو من الأكشن، ويشارك فى بطولته حمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالاخراج الدرامى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وأثارت الفنانة الشابة زينب غريب حالة من الجدل الواسع بسبب إطلالتها المختلفة والمثيرة من خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، وارتدت زينب فى حفل الافتتاح فستانا أرجوانيا غير تقليدى، وفى اليوم التالى ارتدت جاكيث أسود مفتوحا من الصدر، وبنطلون شفاف من اللون البنفسجي، وتزينت بحقيبة على الوسط من الجلد الأسود، مع تصفيف شعر غجري وقليلاً من المكياج.