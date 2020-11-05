تسريب جميع حلقات "ما وراء الطبيعة" بعد طرحها على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

بعد ساعات قليلة من طرح شبكة "نتفليكس" الحلقة الأولى من مسلسل "ما وراء الطبيعة"، تم تسريب جميع حلقاته على الانترنت والمواقع المتخصصة في تسريب الأفلام والمسلسلات.

ويواجه صناع العمل والشركة المنتجة أزمة حقيقية بعد عملية السطو التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور الغير مشترك في الشبكة العالمية.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".