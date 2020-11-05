زينب غريب تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أعلنت الفنانة زينب غريب عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وكتبت "زينب": "إيجابي كورونا، أي حد تعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير". من ناحية أخرى، حققت زينب غريب نجاحًا ملحوظًا من خلال مشاركتها في مسلسل "بـ100 وش"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.

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