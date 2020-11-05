بعد إصابتها بكورونا.. ريم العدل مدافعة عن الجونة السينمائي: كان واخد كل الإجراءات الوقائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت مصممة الأزياء الدرامية ريم العدل إنها واجهت العديد من الضغوطات من قبل بعض الصحفيين والقنوات الكبرى، فور إعلانها إصابتها بفيروس كورونا، إذ طالبها البعض بإدانة مهرجان الجونة السينمائي، وحاولوا إقناعها مرجعين السبب في إصابتها إلى المهرجان، وهو ما نفته ريم.

وعبر حسابها بموقع "فيسبوك"، نشرت ريم تدوينة لها أوضحت بها العديد من الأمور ودافعت خلالها عن مهرجان الجونة، قائلة: "امبارح كتبت بوست بعلن فيه إصابتي بكورونا، واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة، لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة، احنا في وباء عالم، وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسؤولية أخلاقية يبلغ اللي حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم".

وأضافت: "المهم من أول ما كتبت البوست وأنا عمالة يجيلي مكالمات من صحفيين طالبين تصريحات ومداخلات في برامج مهمة لإدانة مهرجان الجونة ومش فاهمة ليه بجد؟، وكأن فيه ترصد لمهرجان الجونة اللي الحقيقة وبشهادة وزارة الصحة نفسها كان واخد كل الإجراءات الوقائية، أي فعاليات مش تحت إشراف المهرجان مباشرة لا تخضع لمسؤوليته وإنما هي تحت مسئولية منظميها، زائد إن كلنا أفراد راشدين مسئولين عن قراراتنا وسلوكياتنا".

وتابعت: "نهدا شوية يا جماعة وعلى فكرة أستاذة نشوى مصطفى ربنا يقومها بالسلامة يا رب ما كانتش في الجونة أصلاً! وويجز ماكنش في مهرجان الجونة ده واحد كان مسافر الجونة مع أصحابه، طيب بلاش تامر هاشم أعلن إصابته قبل الجونة اصلًا وأكيد تامر هاشم أشهر مني بس ما تعملش على تصريحه الزيطة اللي حصلت امبارح عشان مكنش في ساعتها جونة نلوم على منظميها!! كفاية يا جماعة ارحموا نفسكوا!!، انا ما شوفتش ناس بتتلكك عشان توقف الحياة بالطريقة دي! ربنا يسلم ويحفظ الكل".