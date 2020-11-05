الليلة.. عمر كمال ضيف "أبلة فاهيتا" في "لايف من الدوبليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تستضيف الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا المطرب عمر كمال، في ثالث حلقات الموسم الجديد من برنامج "لايف من الدوبليكس"، الليلة في تمام الساعة الـ11 مساءً عبر قناة on e.
وروج عمر كمال للحلقة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ونشر صورة تجمعه بـ"فاهيتا"، وعلق عليها قائلًا: "استنوا حلقة قوية جدًا مع أبلة فاهيتا".
برنامج "لايف من الدوبلكس"، تُعرض حلقاته الخميس والجمعة من كل أسبوع في الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر.
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