سهر الصايغ تظهر بتغير كبير في ملامحها.. والجمهور: مين دي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات الفنية.

وظهرت "سهر"، في الصور بإطلالة هادئة واعتمدت على مكياج غيّر كثيرًا في ملامحها، للحد الذي جعل متابعيها يعتقدون أنها ليست هي، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "الميك اب ده غيرك أوي"، "مغيرك خالص انتي قمر بطبيعتك"، "اعذريني في كلامي بس بأمانة الميك اب مغير ملامحك تماما".

بينما كتب البعض أنها ليست سهر الصايغ، وجاءت تعليقاتهم: "أنا معرفتكيش وده مش حاجة حلوة"، "حلو المكياج بس معرفتكيش مغيرك"، "ياريت تحافظى على طبيعتك انتى اجمل بكتير"، "دي مش سهر"، "مين دي؟"، "معرفتك بالبداية إلا لما قرأت اسمك".

من ناحية أخرى، شاركت سهر الصايغ مؤخرًا في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، وخطفت الأنظار بإطلالتها البسيطة.

وكان أخر أعمال سهر الصايغ مشاركتها في مسلسل "النهاية"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي وقام ببطولته الفنان يوسف الشريف.