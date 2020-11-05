فيديو| ماذا قال صُناع "ما وراء الطبيعة" لجمهور Netflix؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر المخرج عمرو سلامة مقطع فيديو دعائي لصناع مسلسل "ما وراء الطبيعة"، يوجهون خلاله رسالة إلى جمهور المنصة العالمية "نتفليكس"، تزامنًا مع عرض المسلسل.

وخلال الفيديو ظهر كل من أحمد أمين ورزان جمال وآية سماحة وعمرو سلامة وهم يتحدثون بعدة لغات ليحثوا الجمهور على مشاهدة المسلسل.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".