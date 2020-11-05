محمد رمضان معلقًاً على أرقام سيارته الفارهة: M.R.1

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "رمضان" في الصورة وهو يستعرض سيارته الجديدة، التى تمتلك نمره مميزة، معلقاً:"M.R.1".

وكانت أحدث أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" مع المغني الكونغولي ميتري جيمس

الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

ويشارك محمد رمضان في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، والذي أوشك المؤلف ناصر عبد الرحمن على الانتهاء من كتابته، ومن المقرر أن ينافس به

في سباق دراما رمضان المقبل، كما انتهى مخرج العمل محمد سلامة من معاينة أماكن التصوير، وتجرى الشركة المنتجة حاليًا وهى سينرجى إبرام باقى التعاقدات.

وتم التعاقد بشكل رسمى مع كل من النجوم سمية الخشاب ورياض الخولى وسيد رجب، وجارٍ التعاقد مع باقى النجوم، استعدادًا لانطلاق التصوير في العديد من الأماكن في القاهرة.