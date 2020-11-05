خلال عزومة عائلية..الفنان حكيم لأبناءه: فين الغداء اللي عزمتوني عليه؟

شارك النجم حكيم جمهوره ومتابعيه صورة جديدة برفقة أولاده خلال عزومة عائليه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "حكيم" برفقة أولاده الأربعة، من أحد المطاعم، معلقاً:" الاولاد كانو عزمني على

الغدا والاكل أتأخر قوي ولغاية دلوقتي لسه ما اكلتش حاجه اتفضلوا معنا بقى .. هههههه ".

وانتهى الفنان حكيم، أول أمس الثلاثاء، من تسجيل أحدث أغانيه بطريقة

أغاني المهرجانات، وهي من كلمات الثنائي إسلام فانتا وشناوي، ألحان وليد نور، وتوزيع إسلام فتحي، ومن المقرر أن يقوم بتصويرها وطرحها خلال الآيام المقبلة.

واتجه حكيم للغناء بطريقة المهرجانات الشعبية، وطرح كليب أغنية "صحاب أونطة" من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع الديزل، ويستعد حالياً لتقديم أكثر من أغنية.