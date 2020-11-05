كريم العدل لـ " آيتن عامر " : "مكسّلة تعملي مسحة كورونا ليه"

حالة من القلق انتابت الوسط الفني فور إعلان أكثر من فنان تواجد خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وسارع النجوم لإجراء مسحة لكشف إصابتهم مبكرا ، عقب انتهاء المهرجان .

ومن جانبه خرج المخرج كريم العدل عن صمته وأوضح مدى الإهمال الذي كان يوجد في المهرجان من نجون الفن بسبب رفضهم إجراء مسحة كورونا.



وكتب "العدل" عبر حسابه الرسمي على

موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الكام يوم اللي جايين دول هنشوف فيهم ارتفاع عدد مرضى الكورونا من الوسط الفني بسبب مهرجان الجونة ياريت أي حد كان في الجونة يعزل نفسه ويعمل مسحة الأول قبل مايقابل أي حد.. اللهم بلغت.. اللهم فأشهد".



لترد عليه الفنانة أيتن عامر ضاحكة: "بلاش نفوّل أرجوك"،

ليجيبها "العدل" عليها قائلًا: "هتشوفي، أرجوكي أعملي مسحة"، وردت الفنانة: "لا أنا الحمد لله مكنتش بقرب من حد وروحت ٣ أيام بس ورجعت".



ورد العدل عليها قائلًا: "أنتوا مكسلين تعملوا مسحة! حد هيجليكوا البيت يعمل مسحة في أقل من ٥ دقايق ويمشي! أهه بالمرة تطمنوا على نفسكم، وبعد الشر عليكوا من أي حاجة وحشة".



الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 6 حالات كورونا ظهرت بين نجوم الفن وأكدوا أن نتائجهم إيجابية، من أبرزهم ويجز ونشوى مصطفى وسارة عبد الرحمن وغيرهم.

