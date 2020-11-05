بدء تصوير مسلسل "جمال حريم " ..بعد تأجليه بسبب كورونا

أعلنت الفنانة اللبنانية نور ، عن بدء تصوير مسلسل "جمال حريم"، مره أخرى بعد تأجيل التصوير بسبب أجواء كورونا. و أعربت نور عن سعادتها بالتعاون مع الفنان خالد سليم، حيث نشرت صورة على موقع التواصل الإجتماعي" انستجرام " تجمع بينها وبين سليم . على موقع التواصل الإجتماعي" انستجرام " تجمع بينها وبين سليم . وعلقت نور قائلة: "مبسوطة جداً إننا رجعنا نشتغل تاني مع بعض جمال الحريم.. مين فاكر أول عمل لينا سوا؟". فاكر أول عمل لينا سوا؟". يذكر أن نور، شاركت فى الماراثون الدرامي الرمضاني 2020 من خلال مسلسل "البرنس"، المسلسل بطولة كل من: محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، إدوارد، عبد الرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخى، ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.

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