عمر كمال ضيف أبلة فاهيتا في برنامج "لايف من الدوبلكس" .. مساء اليوم

يحل مطرب المهرجانات عمر كمال، بعد قليل، ضيفًا على برنامج "لايف من الدوبلكس" في الموسم الجديد مع أبلة فاهيتا، الذي يعرض على شاشة قناة on e، فى تمام الساعة 11 مساء اليوم.
ونشر "كمال" صورة جديدة برفقة الأبلة فاهيتا من الدوبلكس، وذلك عبر حسابه الرسمي علىموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقاً، قائلًا: " استنوا حلقة قوية جدًا مع أبلة فاهيتا ".
وانطلق الموسم الجديد من برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبلكس"، يوم الخميس 29 أكتوبر الماضي، ليستمر إذاعتهأسبوعياً كل يوم خميس وجمعة في الساعة الحادية عشر مساءً، ويعتبر برنامج أبلة فاهيتا من أشهر البرامج في مصر والوطن العربي والذي تقدمه شخصية دمية تدعى أبلة فاهيتا وتستضيف العديد من الفنانين والمشاهير.
من ناحية أخرى، تشارك "أبلة فاهيتا" في تصوير مسلسل درامي يحمل اسمها ويشارك فيه عدد من النجوم الشباب في أول تجربة درامية لها.
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