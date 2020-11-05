يعرض لأول مرة غدًا مسرحية "واحدة واحدة" على شاشة MBC مصر

استكمالًا للنجاح الجماهيري المُمتد خلال سنوات، تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، وتعرض المسرحية الكوميدية "واحدة واحدة". تدور أحداث مسرحية "واحدة واحدة"، في إطار اجتماعي حول أسرة لديها ثلاثة أبناء يحاولون الهجرة خارج مصر ويحاول أهلهم منعهم وتناقش هذه الظواهر بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة. خارج مصر ويحاول أهلهم منعهم وتناقش هذه الظواهر بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة. ويشارك في بطولة المسرحية الفنان أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، هم: علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن، ويزو، محمد أسامة، أس أس، بالإضافة إلى حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، كريم عفيفي، إسراء عبدالفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد توب، بيشوي طاهر، من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد. الكوميديا، هم: علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن، ويزو، محمد أسامة، أس أس، بالإضافة إلى حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، كريم عفيفي، إسراء عبدالفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد توب، بيشوي طاهر، من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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