شاهد.. بلغات متعددة صُناع "ما وراء الطبيعة" يوجهون رسالة للجمهور

قام صناع مسلسل "ما وراء الطبيعة" بتوجية رسالة بلغات مختلفة إلى جمهور منصة نتفليكس حول العالم، ليطلبوا منهم مشاهدة المسلسل، الذي بدأ عرضه صباح اليوم.

ونشر المخرج عمرو سلامة الفيديو

على موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " ، و ظهر فيه معه، أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، وتحدثوا بشكل طريف ببعض اللغات مثل الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، الإسبانية، الألمانية واليابانية، فيما واجهوا صعوبة في التحدث باللغة الكورية.

شاهد الفيديو: