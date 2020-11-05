قام صناع مسلسل "ما وراء الطبيعة" بتوجية رسالة بلغات مختلفة إلى جمهور منصة نتفليكس حول العالم، ليطلبوا منهم مشاهدة المسلسل، الذي بدأ عرضه صباح اليوم.
ونشر المخرج عمرو سلامة الفيديوعلى موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " ، و ظهر فيه معه، أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، وتحدثوا بشكل طريف ببعض اللغات مثل الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، الإسبانية، الألمانية واليابانية، فيما واجهوا صعوبة في التحدث باللغة الكورية.
شاهد الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بلغات متعددة صُناع "ما وراء الطبيعة" يوجهون رسالة للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.