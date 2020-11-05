بشرى تعلق على اتهام مهرجان الجونة بنشر فيروس كورونا

علقت النجمة بشرى على الاتهامات التي طالت مهرجان الجونة أخيرًا، بعد إعلان عدد من الفنانين إصابتهم بفيروس كورونا عقب عودتهم من الجونة بأنه سبب في تفشي العدوى بين الفنانين، مثل ويجز وسارة عبدالرحمن.

وقالت بشري في تصريحات خاصة لبرنامج ET بالعربي إن المهرجان ليس من اختصاصاته الرد على مثل هذه الأمور وأن

الأمر خاص بوزارة الصحة؛ لأنها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك الأمر، مشيرة إلى أن المهرجان لم يسجل حالة واحدة طوال فترة انعقاده، وأن فريق عمل المهرجان خضع للتحاليل وتبينت سلبيتها وأن التضخيم والتهويل حول أن المهرجان هو السبب شيء غير طبيعي.

وأكدت بشرى أن الإصابة بكورونا ليست مقتصرة على التواجد في المهرجان فقط، فالفنانة نشوى مصطفى لم تتواجد فيه ولكنها أصيبت بكورونا ونقلت إلى إحدى مستشفيات العزل، مؤكدة أن التقاط العدوى قد يحدث في المطار أو أي مكان آخر وليس بالضرورة أثناء التواجد بالمهرجان.

يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة أقيمت في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلمًا من 42 دولة.