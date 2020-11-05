تراند اليوم : ميريهان حسين هتنضم لقايمة المغنين بصوتها الرقيق – إسمع وإحكم

حلت الممثلة ميرهان حسين ضيفة على قناة ON ضمن مفابلات”ON Gouna” على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم فعالياته قبل أيام.

تحدثت ميرهان حسين عن تفاصيل إطلالتها على السجادة الحمراء، وكشفت عن استعدادها لخوض تجربة غنائية قريبًا، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى فترة لتحضير هذا المشروع.

تابعت ميرهان حسين أن الغناء هو موهبتها الأساسية، وأنها كانت تود لو غنت بدلا من أن تتجه إلى التمثيل.

وجهت ميرهان رسالة إلى الجمهور قالت فبها إن الفنانين بشر يخطئون وأن الأذواق تختلف، وأضافت موضحة “نهدا شوية على بعض كلنا عشان الحياة مش ناقصة”.