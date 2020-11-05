تراند اليوم : عاطل عن العمل .. حد يشوف شغل للفنان أحمد ماهر

تساءلت الفنانة نادية العراقية عن سر غياب الفنان أحمد ماهر عن الشاشة.

وكتبت نادية عبر حسابها على facebook: “جه على بالي فنان كبير من فطاحل اللغة العربية والأداء المتميز هو فين محدش بيشغله ليه؟.. أتمنى لفتة له وربنا يدي له طول العمر الفنان الكبير أحمد ماهر”.

وكانت الفنانة نادية العراقية قد تعرضت لحملة تنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بسبب تداول صورها مع أبنائها.

وأوضحت نادية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج “التاسعة” على القناة الأولى المصرية، أن قصة التنمر عليها وعلى أولادها ليست جديدة، بل بدأت قبل 5 سنوات، حين نشرت صورة مع ابنها، وسخروا منها بسبب وسامته وملامحه الأوروبية، لافتة إلى أن الأزمة تكررت هذه المرة بعد نشر أحد المواقع لصورها مع أولادها، وكانت تعليقات الجمهور سيئة للغاية.

تابعت: “لازم ينيموني مقهورة.. ومحدش يقولي دول جهلة لأ دول متعلمين ومثقفين كمان.. لكن في مرض نفسي، اتهقرت لأني مأذيتش حد.. ليه تقول دول مش ولادها أو ده أبوهم أجنبي وتشككوا في نسبهم ليا”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد ماهر كانت المسلسل الإذاعي “عين الحياة” عام 2019 مع عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا اللوزي، محمد الكاشف، حنان شوقي، شريف خير الله، ناصر سيف، جمال الفيشاوي، عواطف حلمي، ميرنا وليد، محمود عامر، تأليف يسري الجندي وإخراج هاني فؤاد.