تراند اليوم : عمر كمال نجم برنامج ” أبلة فاهيتا ” .. الليلة

اعلن الفنان عمر كمال ، عبر صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام ” عن حلوله ضيفا اليوم مع ابلة فاهيتا ” لايف من الدوبلكس”.

جاء ذلك عن طريق نشر صورة له مع ابلة فاهيتا وكتب ” استنوا حلقة قوية جدا مع أبلة فاهيتا❤️ ” .

وكانت إدارة مهرجان برايتون الدولي الرابع، اختارت المطرب عمر كمال؛ لإحياء حفل ختام المهرجان، والذي يقام هذا العام فى أحد أكبر فنادق الغردقة، في الفترة من ٥ إلى ٧ نوفمبر الجاري، فى احتفال كرنفالى كبير يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والمسابقات وغيرها.

وأعرب عمر كمال عن سعادته لاختياره لإحياء حفل ختام المهرجان هذا العام، ومن خلال تصويره فيديو، أعلن فيه عن مشاركته بالمهرجان وتم نشره عبر صفحات برايتون على مواقع التواصل الاجتماعى.