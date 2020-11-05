تراند اليوم : رسالة من العيار التقيل لجمهور عمرو سعد – شوف قال إيه

شارك الفنان عمرو سعد جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مدينة الإسكندرية.

وظهر عمرو سعد وهو جالس على كرسي تمام شاطئ البحر وعلق قائلا “حبيت اول صورة ليا بعد غياب تكون من اسكندرية وبين ناسها الجدعان”.

وهنأ الفنان عمرو سعد، مؤخرا شقيقه سامح سعد لحصوله على جائزة الدولة التقديرية على حسابه بموقع إنستجرام، معلقا عليها “مبروك العالم الكبير وشقيقي الدكتور سامح سعد حصولك علي جائزة الدولة للتفوق العلمي فخور لأنك عالم مصري وفخور لأنك أخويا”.

وحقق الدكتور سامح سعد نجاحات كبيرة في مجال البحث العلمي، وحاز على أعلى الدرجات العلمية وذلك بعد دراسته ودرّس فى أكبر معاهد وجامعات العالم، فضلًا عن إنه رافق العالم الكبير د. أحمد زويل، رحلة تأسيسه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

عمرو سعد يهنئ شقيقه بحصوله على جائزة الدولة للتفوق العلمي ..شاهد

ويعمل عمرو سعد على التحضير لمسلسل جديد يحمل اسم مؤقت “عش الدبابير” من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد موسى ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويقدم سعد المسلسل بمشاركة النجم مصطفى شعبان في تعاونهما الأول بالدراما التليفزيونية ويجرى التعاقدات مع باقى الأبطال المشاركين في البطولة.