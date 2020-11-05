سكارليت جوهانسون خططت لحفل زفافهما في "أسابيع قليلة"

رنا صلاح الدين - كشفت تقارير أن النجمة الجميلة سكارليت جوهانسون وزوجها كولين جوستن كانا قد خططا لإقامة حفل زفافهما المفاجئ خلال "أسابيع قليلة"، وفقا لتقارير متداولة في عدد من الصحف الأجنبية.

عقدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا - والتي كانت متزوجة سابقًا من ريان رينولدز ورومان دورياك - مؤخرًا قرانها على الممثل الكوميدي البالغ من العمر 38 عامًا في حفل زفاف مفاجئ في منزلها بعد التخطيط للتفاصيل فقط في أيام قليلة.

قال مصدر لـ PEOPLE: "لقد خططا لحفل الزفاف خلال بضعة أسابيع فقط. بحضور الأصدقاء المقربون والعائلة ". وأضاف آخر: "لقد أرادا إقامة احتفال خاص وهادئ مع أصدقائهما المقربين وعائلاتهما، وقد تم ذلك".

بدأت علاقة الزوجين في مايو 2019 بعد عامين من المواعدة وأعلنا عن زواجهما على حساب برنامج المساعدات الخيري Meals on Wheels على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهي مؤسسة خيرية تحارب الجوع دعموها منذ فترة طويلة.

جاء في الرسالة ما يلي: "يسعدنا نشر الأخبار التي تفيد بأن سكارليت جوهانسون وكولين جوست قد تزوجا خلال عطلة نهاية الأسبوع في حفل حميم مع أفراد أسرتيهما وأحبائهما المقربين، باتباع احتياطات السلامة الخاصة بـ COVID-19 وفقًا لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض".