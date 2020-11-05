تقرير: العائلة المالكة كانت تتطلع الى حضور دوق ودوقة ساسكس بأعياد الميلاد

رنا صلاح الدين - أكد تقرير حديث أن العائلة المالكة كانت "تتطلع إلى مشاركة " دوق ودوقة ساسكس، اللذين تزوجا بكنيسة القديس جورج بقلعة ويندسور في مايو 2018، خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد لهذا العام.

كان الزوجان يخططان للعودة إلى المملكة المتحدة مع ابنهما ارتشي البالغ من العمر 17 شهرًا خلال عيد الميلاد، لكنهما تخليا عن هذه الفكرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال مصدر لمجلة Us Weekly: "كان الجميع يتطلع إلى مشاركتهما، وكذلك آرتشي. "إنهما يتطلعان إلى تحقيق أقصى استفادة من الأشياء بغض النظر".

انتقل هاري وميجان إلى كاليفورنيا في وقت سابق من هذا العام بعد تنحيهما من عضوية كبار أعضاء العائلة المالكة. وقد أوقف الوباء خطط عودتهما إلى بريطانيا لقضاء بعض الوقت مع العائلة، بعد فرض قيود على السفر.

يذكر أن الزوجين كانا قد أعلنا قرارهما التنحي عن منصبهما من كبار أفراد العائلة المالكة في يناير، وكشفا أنهما قررا الانتقال بعد "شهور عديدة من التفكير والمناقشات الداخلية". وأوضحا كذلك في بيان في ذلك الوقت: "لقد اخترنا إجراء انتقال هذا العام للبدء في القيام بدور تقدمي جديد داخل هذه المؤسسة.

"نعتزم التراجع كأعضاء"كبار"في العائلة المالكة والعمل على أن نصبح مستقلين ماليًا، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة. وبتشجيع منكم، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، نشعر بأننا مستعدون لإجراء هذا التعديل ".