عندما أحرق سلمان خان راتب والده سليم خان.. تفاصيل ستصدمك

رنا صلاح الدين - سلط كتاب جديد بعنوان "الخانات: القصة غير المروية لثلاثي بوليوود"، من تأليف سانجوكتا ناندي، الضوء على حياة النجوم الثلاثة سلمان خان وشاروخان وعامر خان ن خلال مسيرتهم المهني في بوليوود، بالإضافة إلى جزء من حياتهم الشخصية.

وذكر الكتاب حادثة وقعت عندما أحرق سلمان أموال والده سليم خان والعديد من الحقائق الغير معروفة حول نجوم بوليوود.كما يلتقط الحكايات والحقائق الشيقة حول طفولتهم وحياتهم المبكرة وشؤون الحب.

تروي إحدى هذه الحوادث من طفولة سلمان والتي تكشف عن شخصيته المؤذية. يقول مؤلف الكتاب، في إحدى ليالي الاحتفالات بأعياد ديوالي، أشعل سلمان النار في بعض الأوراق العادية.

عندما نفد الورق، هرع سلمان إلى درج والده وحصل على مجموعة من الأوراق النقدية التي أشعلها بحماسة. وكانت عبارة عن راتب والده سليم خان الكامل البالغ 750 روبية هندية.