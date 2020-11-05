متابعة بتجـــــــــــرد: يعرض فيلم nomad land يوم 21 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان Stockholm السينمائي في السويد، وهو الفيلم الذي تقوم بدور البطولة فيه النجمة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على جائزة الأوسكار، وتزيد التوقعات يوما تلو الآخر بأن الفيلم سيكون الحصان الأسود في جوائز الأوسكار، خاصة بعد نيله أهم الجوائز العالمية من اكبر المهرجانات.
هذا وشارك nomad land ضمن فعاليات مهرجاني فينسيا ونال جائزة الأسد الذهبي، وشارك في مهرجان تورونتو ونال جائزة الجمهور.
وفرانسيس مكدورماند بطلة الفيلم سبق أن نالت جائزة أوسكار أفضل ممثلة، وذلك عن دورها في فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم nomad land.. الحصان الأسود بالأوسكار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.