فيلم nomad land.. الحصان الأسود بالأوسكار؟

متابعة بتجـــــــــــرد: يعرض فيلم nomad land يوم 21 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان Stockholm السينمائي في السويد، وهو الفيلم الذي تقوم بدور البطولة فيه النجمة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على جائزة الأوسكار، وتزيد التوقعات يوما تلو الآخر بأن الفيلم سيكون الحصان الأسود في جوائز الأوسكار، خاصة بعد نيله أهم الجوائز العالمية من اكبر المهرجانات.

هذا وشارك nomad land ضمن فعاليات مهرجاني فينسيا ونال جائزة الأسد الذهبي، وشارك في مهرجان تورونتو ونال جائزة الجمهور.

وفرانسيس مكدورماند بطلة الفيلم سبق أن نالت جائزة أوسكار أفضل ممثلة، وذلك عن دورها في فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.