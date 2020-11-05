“الأب” يفتتح القاهرة السينمائي

متابعة بتجـــــــــــرد: يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار فيلم “الأب” The Father، إخراج فلوريان زيلر، ليكون فيلم افتتاح الدورة 42 التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، الذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها “الأب” الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Dangerous Liaisons “علاقات خطرة”.

ويقول محمد حفظي، رئيس المهرجان: “يسعدنا أن تفتتح الدورة 42 بفيلم الأب، الذي يخطف الأنفاس ويحطم القلوب، بقصته القوية والمؤثرة التي ستذهل جمهور القاهرة عند مشاهدته في ديسمبر المقبل”.