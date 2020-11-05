رولا سعد تعود بأغنية “لاغيني تلاقيني” مع لايف ستايلز ستوديوز

متابعة بتجــــــــــرد: بعد غياب عن الساحة الفنية لفترة لا يستهان بها، عادت الفنانة اللبنانية رولا سعد إلى سوق الإنتاجات الغنائية بأغنية جديدة تحمل اسم “لاغيني تلاقيني” طرحتها على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

أغنية “لاغيني تلاقيني” من اللون الشعبي المصري، وهي من كلمات اسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد عادل.

ويحمل الكليب توقيع المخرج اللبناني زياد خوري، حيث ظهرت فيه رولا سعد بإطلالات منوعة تميزت باللوحات الراقصة التي جاءت مناسبة لأجواء الأغنية.