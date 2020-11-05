نسرين طافش تحير متابعيها ...من هو سعيد الحظ إذا؟

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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منذ أن أعلنت الممثلة السورية نسرين طافش عن علاقة عاطفية تعيشها حتى بدأت الأنباء تضارب حول الشخصية التي أسرت قلب طافش.

وترردت معلومات عن ارتباطها برجل الأعمال الكويتي المليادير فواز الحساوي وهو مالك نادي نوتنغهام فورست الانكليزي. إلا أنها نفت الخبر عبر حسابها الخاص على تويتر قائلة: " يسعد يوم الجميع. انا اول من صرحت عبر برنامج انسايدر مع الاعلامي الصديق ايلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي.. وهو ليس من اخوتنا واهلنا من الخليج العربي كما اشيع. شاء الله ان يجمعنا باسم الحب سوياً، والزواج سيتم قريباً وعقبال العايزين".

وفي تصريحات لطافش في مهرجان الجونة قبل أيام تمنت إنجاب توأمين مثل زميلتها جمانة مراد، وذلك بعدما أكّدت أنها تعيش قصة حب جديدة.