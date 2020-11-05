عاصي الحلاني يفتتح مهرجان الموسيقى العربية بـ "كبيرة يا مصر"

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على وقع أغنية "كبيرة يا مصر" افتتح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني مساء الأربعاء حفلات المطربين العرب المشاركين في الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية. واعتلى الحلاني مسرح "النافورة" المكشوف المقام خصيصاً بساحة الأوبرا لاستضافة حفلات المهرجان وقدم تحية للجمهور المصري بأغنية "كبيرة يا مصر" من ألحانه وكلمات غانم جاد شعلان. وعلى مدى ساعة ونصف قدم مجموعة من أغانيه منها إضافة لبعض من أغاني الفلكلور اللبناني وأخرى لكبار المطربين العرب. وكان لافتاً انضمام ابنه الوليد الذي شاركه في أداء أغنية "ما لي صبر" التي أشعلت حماس الجمهور.

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