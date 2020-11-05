شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا ترشح فيلم رعب بعنوان "روح" لتمثيلها فى الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فارايتي عن قيام ماليزيا بترشيح فيلم رعب بعنوان "روح"، Soul" "، لتمثيلها في الأوسكار بمسابقة أفضل فيلم أجنبي، وهو الفيلم الذي تدور أحداثه في فترة غير محددة في الماضي، ويحكي الفيلم قصة وصول فتاة صغيرة تجلب تنبؤات مشئومة وحوادث غريبة لعائلة فقيرة تعيش في غابة.

تم الاختيار من قبل لجنة خاصة نظمتها المؤسسة الوطنية لتطوير الأفلام (FINAS) وتم الإعلان عنها وقالت اللجنة ،: "خضع الاختيار لعملية تقييم مفصلة بناءً على معايير التصوير مثل القصة ، والتصوير السينمائي ، والسيناريو ، والتمثيل ، والموسيقي، والعناصر الفنية ".

وكانت وضعت الأكاديمية أربعة معايير تأمل أن تعزز التمثيل المتنوع والشمول أمام الكاميرا وخلفها، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية bbc وتلك تعديلات من أجل وجود تنوع وشمولية لا تقصى المرأة والأقليات وبعض فئات الجنس المختلفة ليكون الفيلم مؤهلًا للفوز بجائزة الأوسكار اعتبارًا من عام 2024، وبالنسبة إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 96 المقرر عقده فى عام 2025، فإن الأفلام التى حققت معيارين على الأقل من هذه المعايير ستكون مؤهلة للحصول على الجائزة.