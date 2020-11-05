شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الـ25 من مهرجان سينما الاتحاد الأوروبي في الهند ستكون رقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق الخميس فعاليات النسخة الـ25 من مهرجان الاتحاد الأوروبي السينمائي في الهند للمرة الأولى رقميا بسبب جائحة كوفيد-19، بمشاركة 42 فيلما.

وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث نيتها تحويل المهرجان هذا العام إلى "مرآة سحرية تساهم في تجاوز أوقات عصيبة نقف شهودا عليها" وتعزيز العلاقات الثقافية بين الاتحاد الأوروبي والهند.

ويختتم المهرجان في 30 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، وقد وعد الجمهور الهندي الذي سيتابع الأعمال المشاركة من منازلهم هذا العام، "بجولة لا تضاهى في أرجاء أوروبا" حيث ستعرض أعمالا من 27 دولة أوروبية.

ويسلط المهرجان "الضوء على قصص فردية وينقل في الوقت ذاته تجارب عالمية، تفتح نسخة العام الجاري الخاصة هذه نافذة على قلب أوروبا وقدرة السينما على تجاوز الظروف اليومية وحتى الاستثنائية"، حسبما أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الهند أوجو أستوتو.

ومن بين الأعمال المشاركة، تبرز أفلام مثل (بونيول في متاهة السلاحف) الإسباني لسلفادور سيمو الفائز بجائزة جويا لأفضل فيلم رسوم متحركة عام 2019، وكذلك الفيلم المجري (تكوين)، والكرواتي (ماري)، والفرنسي (كليو من 5 إلى 7) للمخرجة أجنيس فاردا، والسويدي (برسونا) لإنجمار برجمان.