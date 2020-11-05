شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم وأفراد أسرته معًا فى أحدث ظهور لهم بسبب عزومة غداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب حكيم متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بصورة مع أفراد عائلته، علق عليها بكتابة تعليق مازح من خلاله جمهوره حين كتب: "الأولاد كانوا عزمني على الغدا والأكل أتأخر قوي ولغاية دلوقتي لسه ما أكلتش حاجة.. اتفضلوا معانا بقى".



المطرب حكيم واسرته

وكان تمكن النجم حكيم من تحقيق إنجاز كبير هذا الشهر بتواجده في حفلتين باحتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيدة الـ47 الأولى شارك بها في المنصة بمدينة نصر، أما الثانية بكانت في مدينة الجلالة بالعين السخنة.

وحقق النجم حكيم من خلال كليب أغنية "صحاب أونطة"، عددا من المشاهدات التي تخطيت المليون مشاهد بعد يومين فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.

يذكر أن حكيم سبق وتعاون مع أكبر صناع الموسيقى فى العالم، منهم الموزع كوينسى جونز، مكتشف مايكل جاكسون، نارادا مايكل وستيفى وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، جوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامى من إنجلترا، بينما كانت آخر أعمال المخرج حسام الحسينى، كليب "تيك توك" مع النجم محمد رمضان، والذى طرحه خلال الفترة الماضية.