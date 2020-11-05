شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى ألين تعتذر لجمهورها لاستعراضها الهدايا المجانية على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت النجمة العالمية ليلي ألين على تفاخرها بالهدايات المجانية على منصات السوشيال ميديا، حيث وجهت رسالة إلى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اعتذرت فيها عن تفاخرها بالهدايا المجانية التي كان من بينها إكسسوارات وبيجاما حريرية وهاتف ذكي.

وشاركت ليلي ألين جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري، اعتذرت فيه عن هذا السلوك وذلك بعدما نشرت صورًا لما بدا أنه بيجامة حريرية مطبوعة على ورق الشجر من أوليفيا فون هالي (والتي تباع بالتجزئة بسعر 400 جنيه إسترليني)، إضافة إلى هاتف ذكي وإكسسوارات أخرى.



الفنانة ليلي ألين

وخطفت النجمة العالمية ليلي ألين الأنظار بصحبة زوجها ديفيد هاربور خلال تجولهما في مدينة نيويورك الأمريكية بعد لم شملهما بعد 45 يومًا من البعد بسبب انشغالهما في أعمالهما، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وواصلت الفنانة العالمية ليلي ألين وزوجها ديفيد هاربور الاستمتاع بالوقت بعد لم شملهما في الوقت الذي ينشغل فيه الزوجين بأعمالهما، حيث شوهدا الاثنان في نزهة بمنطقة سوهو بمدينة نيويورك يوم الاثنين الماضي.



لقطة من فيديو للفنانة ليلي ألين

وارتدى ديفيد هاربور معطفا داكن اللون مع بنطلون جينز وقبعة، كما حرص على ارتداء كمامة بيضاء لحماية نفسه والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

في الوقت ذاته، ارتدت الفنانة ليلي ألين بنطلون جينز أزرق ومعطف فضفاض وحذاء رياضي وحقيبة جلدية، كما حرصت على ارتداء الكمامة للوقاية من جائحة كوفيد 19 التي تجتاح العديد من دول العالم.



ليلي ألين تنشر صورة عبر انستجرام



ليلي ألين في مقطع فيديو جديد