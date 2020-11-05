شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى صورة جديدة أمام سيارته ويعلق على أرقامها: "M.R.1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، من خلال صورة جديدة مع سيارته التى سبق وأعلن عن شرائها في وقت سابق، حيث أعاد نشر صورة نفس السيارة ولكن تلك المرة من الأمام حيث ظهر فيها أرقامها التي تميزها إلى حد كبير: "1111"، وعلق عليها بكتابة: "M.R.1" في إشارة إلى اسمها محمد رمضان نمبر وان.

وكان أعلن رمضان فى وقت سابق عن شرائه سيارة جديدة، من نوعية رولز رويس، حيث نشر صورتها وعلق عليها بكتابة: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان ٢٠٢٠ بلاك بادچ وشكراً على رقم لوحة السيارة المُميز.

وسبق وشارك النجم محمد رمضان، جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، بمقطع فيديو وهو يحمل ثعبانا ضخما على أغنيته مافيا، وحاز الفيديو على إعجاب العشرات من متابعيه وعن جرأته لحمل ثعبان بهذا الحجم.

وكان ظهر رمضان فى فيديو آخر في وصلة نزال مع حيوان "اللايجر" عبر حسابه على موقع إنستجرام، وذلك عبر تمكنه من شد الحبل من فمه، وعلق على الفيديو قائلاً: "الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا ومقدروش"، وفى نهاية الفيديو حرص المحيطون برمضان على تهنئته حينما أكدوا أنه أول شخص يتغلب عليه بتلك الطريقة.