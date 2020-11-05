شكرا لقرائتكم خبر عن نور مع خالد سليم في كواليس "جمال الحريم": مبسوطة إننا رجعنا نشتغل تانى مع بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة اللبنانية نور، عن سعادتها بالعمل مرة أخرى مع الفنان خالد سليم، حيث يشاركان فى بطولة مسلسل "جمال الحريم" الذى يتم تصويره حاليًا، ونشرت نور عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعتها بخالد سليم، من كواليس تصوير المسلسل، صحبتها بتعليق: "مبسوطة جداً إننا رجعنا نشتغل تاني مع بعض.. جمال الحريم".



نور وخالد سليم

وعلى قدم وساق، تعمل المخرجة منال الصيفى، على الانتهاء من تصوير الديكورات الأخيرة من مسلسل "جمال الحريم"، الذى تلعب بطولته الفنانة اللبنانية نور وخالد سليم ودينا فؤاد، المقرر عرضه على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، من تأليف سوسن عامر، حيث دخلت مخرجة العمل ديكور شارع المعز لمدة 3 أيام، ثم بعدها تنتقل إلى موقع تصوير أخر، خاصة أن المسلسل يتبقى له ما يقرب من 14 يومًا وينتهى التصوير بالكامل.





وتكثف منال الصيفى مراحل مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل، بالتزامن مع التصوير، حتى يصبح العمل جاهزاً للعرض في الوقت التي تحدده شركة سينرجى، خاصة أن المسلسل تم تحديد موعد لعرضه منتصف شهر نوفمبر المقبل، أو مطلع الشهر شهر ديسمير على أقصى تقدير.

مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، بطولة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، الفنانة الشابة رنا رئيس، هبة حسن، هدى الأتربى، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وتجسد بطلة العمل نور اللبنانية دور "مذيعة"، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار التشويق والاثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث.

ومن ناحية أخرى تشارك نور اللبنانية في بطولة مسلسل "عمر الناجى" (حرب طروادة) الذى يقدم بطولته النجم أمير كرارة، فى 8 حلقات، المقرر عرضه على منصةwatch it، من تأليف وإخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.