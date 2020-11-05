شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا المصرى سيدة أعمال وصاحبة شخصية قوية بمسلسل أحمد صلاح حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة دنيا المصرى شخصية سيدة أعمال تدعى أسماء الرفاعى، خلال أحداث مسلسل الفنان أحمد صلاح حسنى، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة ويحمل اسما مبدئيا "واقع افتراضى"، من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، حيث بدأت دنيا تصوير مشاهدها الأيام الماضية، حيث تظهر بشخصية امرأة قوية خلال الأحداث تتعرض للكثير من الأزمات.

دنيا المصرى

"واقع افتراضى" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، اسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا وعدد آخر من الفنانين الشباب.

يشار إلى أن دنيا المصرى شاركت مؤخراً فى مسلسل "الوجه الاخر" بطولة النجم ماجد المصرى، والذى عرض على قناة ON، وشارك فى بطولة المسلسل كل من نسرين طافش، ندى موسى، أحمد سعيد عبد الغنى، محمد على رزق، كريم عبد الخالق، وأخرون، تأليف فداء الشندويلى، إخراج سميح النقاش.