شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ضيف أبلة فاهيتا الليلة.. والفنان يعلق: حلقة قوية جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل مطرب المهرجانات عمر كمال الليلة ضيفًا على برنامج أبلة فاهيتا في الموسم الجديد، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامجها "لايف من الدوبلكس"، الذي يعرض على شاشة قناة on e، فى تمام الساعة 11 مساء اليوم.



عمر كمال ضيف ابلة فاهيتا

من ناحية أخرى نشر عمر كمال صورة تجمعه بالدمية الشهيرة أبلة فاهيتا من استوديو البرنامج، وذلك عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "استنوا حلقة قوية جدًا مع أبلة فاهيتا".



ايمان يسرى

كما تستضيف، الفنانة الكبيرة ليلى علوى، فى حلقة يوم الجمعة، والمقرر لها غداً فى تمام الساعة 11 مساءً.

كانت قد طرحت شركة سينرجى، برومو دعائي جديد للبرنامج، ظهرت من خلاله "أبلة فاهيتا"، هى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".

وكانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذى حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربى، كما ظهرت "فاهيتا" فى مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعى، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏