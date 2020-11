شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفى واندر يحث الأمريكيين على "الاتحاد" بغض النظر عمن سيفوز بالرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث النجم العالمي ستيفي واندر، الأمريكيين على ضرورة الاتحاد والوقوف معًا "بغض النظر عمن يفوز" بالرئاسة في الانتخابات الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، مشددًا على أهمية الدعوة للسلام بدلاً من العنف.

وتحدثت أيقونة الموسيقى في مقطع فيديو نُشر على قناته الرسمية على اليوتيوب وسط تكهنات بأن البلاد قد تواجه اضطرابات مدنية في أعقاب الانتخابات الرئاسية، حيث حث الأمريكيين على "الدعوة" إلى السلام بدلا من العنف، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

النجم العالمي ستيفي واندر قال في مقطع الفيديو الذي يحمل عنوان (The Universe Is Watching Us — What Happens Next) :"لا يزال لدينا خيار الحب أو الكراهية ، أو إظهار التعاطف أو إظهار الازدراء ، أو الدفاع عن السلام أو العنف.. بغض النظر عمن سيفوز، لا يزال بإمكاننا اختيار كيف سيبدو هذا البلد ويشعر به. لا يمكننا الاستمرار في أن نكون الولايات المتحدة المنقسمة".

وأضاف :"يجب أن نشفى - وكيف نشفى؟ نحن نعالج الألم، الجرح، المرض... إذن أمريكا، علينا إصلاح هذا. علينا أن نجعل هذا العمل. هذا الألم لن يزول حتى نواجه حقيقتنا. ألم في الماضي والحاضر. لقد كنا قساة مع بعضنا البعض وعلينا التوقف لأننا جميعًا بشر نحاول أن نعيش أفضل حياتنا". واختتم ستيفي واندرحديثه بتذكير المشاهدين: "لا يزال الكون يراقبنا".



