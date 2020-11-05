كريس هيمسورث يستعرض قوامه الممشوق في نزهة على الشاطئ.. شاهد

رنا صلاح الدين - يشتهر النجم كريس هيمسورث بامتلاكه واحد من أكثر الأجساد القوية في هوليوود. فقد التقطت عدسات البابارتزي صورًا أظهرت النجم السينمائي (37 عاما) بقوام ممشوق، يوم الخميس لدى عودته إلى سيارته بعد زيارة الصباح الباكر إلى الشاطئ في خليج بايرون.

أظهر الممثل الهائل - المعروف بلعبه دور البطل الخارق ثورن إطلالته القوية ومدى لياقته البدنية عندما شوهد بجوار السيارة المتوقفة، وكان دون قميص وشورت أسود، بالإضافة إلى قبعة بيسبول بلون رمادي وهو حافي القدمين.

في وقت لاحق، شوهد والد أطفال الثلاثة وهو يحمل مناشف ومعدات ركوب الأمواج في صندوق السيارة. فيما لم تتواجد زوجته كريس إلسا باتاكي، 44 عامًا، في نزهة الشاطئ، وأطفالهما الثلاثة، التوأم تريستان وساشا، ستة أعوام، وابنته إنديا، ثماني سنوات.

غالبًا ما تقضي العائلة، التي تعيش في قصر ضخم تبلغ تكلفته 20 مليون دولار في خليج بايرون، وقت فراغها في ركوب الأمواج والاسترخاء على الشاطئ.