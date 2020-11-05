ما سبب وصف متابعو كايلي جينر لها بـ"عديمة الاحساس"؟.. اليك

رنا صلاح الدين - أشعلت عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر عاصفة نارية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بعد أن حاولت الترويج لمنتجاتها في يوم الانتخابات.

انتفض المعجبون ضد قطب التجميل وصفوها بعبارت مثل "عديمة الأحساس"، بعد أن قامت للترويج لعلامتها التجارية الخاصة بالمكياج في وقت تمر فيه البلاد بأزمة في السياسة الأمريكية على حد وصف متابعيها.

بالانتقال إلى حساب كايلي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشرت نجمة الواقع مخاطبة لشقيقتها كيندل: "عيد ميلاد سعيد - تعيد مجموعة Kendall Collection أحدث عروضها غدًا في الساعة 9 صباحًأن بالإضافة إلى تشكيلة من العروض الرئيسية".

فيما انفجر سيل من الانتقادات على التغريدة جيدة مع مستخدمي، كتب أحد المعجبين: "كايلي نحن نحبك ولكن ليس الوقت". فيما كتب اخر "هل غردت حقًا للتو عن عملك؟ أتساءل عما إذا كنت على علم ولكن هناك انتخابات الليلة ".